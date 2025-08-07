Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:31
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:31
43.815 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,69%

Il FTSE 100 termina a 9.100,77 punti

Londra porta a casa un calo dello 0,69%, con chiusura a 9.100,77 punti.
