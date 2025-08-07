Milano
17:35
41.393
+0,93%
Nasdaq
19:31
23.298
-0,07%
Dow Jones
19:31
43.815
-0,86%
Londra
17:35
9.101
-0,69%
Francoforte
17:35
24.193
+1,12%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 19.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,69%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,69%
Il FTSE 100 termina a 9.100,77 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 17.43
Londra porta a casa un calo dello 0,69%, con chiusura a 9.100,77 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,38%
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,70%
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,43%
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,66%
Argomenti trattati
Londra
(239)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,69%
Altre notizie
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/07/2025
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,54%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,42%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,85%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,52%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,23%