Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 17:44
25.168 -2,02%
Dow Jones 17:44
48.445 -0,53%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,56%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.649,03 punti

In breve, Finanza
Londra segna un mediocre calo dello 0,56%, terminando gli scambi a 9.649,03 punti.
