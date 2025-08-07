Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:31
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:31
43.815 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,12%

Il DAX termina gli scambi a 24.192,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,12%
Francoforte lievita dell'1,12% e archivia la seduta a 24.192,5 punti.
Condividi
```