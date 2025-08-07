Milano
17:35
41.393
+0,93%
Nasdaq
19:31
23.298
-0,07%
Dow Jones
19:31
43.815
-0,86%
Londra
17:35
9.101
-0,69%
Francoforte
17:35
24.193
+1,12%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 19.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,12%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,12%
Il DAX termina gli scambi a 24.192,5 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 17.43
Francoforte lievita dell'1,12% e archivia la seduta a 24.192,5 punti.
Francoforte
(384)
Titoli e Indici
Germany DAX
+1,12%
