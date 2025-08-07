Milano 10:28
41.206 +0,48%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:28
9.138 -0,29%
Francoforte 10:28
24.144 +0,92%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,51% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 41.219,47 punti

Milano segna un modesto +0,51% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 41.219,47 punti.
