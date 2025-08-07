Milano
17:35
41.393
+0,93%
Nasdaq
22:00
23.390
+0,32%
Dow Jones
22:02
43.969
-0,51%
Londra
17:35
9.101
-0,69%
Francoforte
17:35
24.193
+1,12%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 23.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,51%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,51%
Il Dow Jones chiude a 43.968,7 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 43.968,7 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,38%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,32%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,37%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,39% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(429)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,51%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,50% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,54%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,36%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,20%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,31%