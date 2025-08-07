Enac, Memorandum d’Intesa con Autorità aviazione civile del Brasile

(Teleborsa) -guidata dal Presidente Pierluigi Di Palma, in Brasile: incontri con il management dell'aviazione civile brasiliana per delineare un percorso di coordinamento operativo e regolatorio che potrà favorire strategie condivise per lo sviluppo del settore, con particolare riguardo all'implementazione dei vertiporti e della mobilità aerea avanzata., il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Director-President ANAC Adriano Miranda, hanno firmato un, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese.Il protocollo d’intesa bilaterale, nel consolidare i rapporti tra le due Autorità, mira, in particolare, a promuovere lo sviluppo di programmi di formazione in ambito aeronautico, l’adozione di standard condivisi in materia di safety, security e aeronavigabilità, nonché l’allineamento regolatorio a favore della Mobilità Aerea Avanzata.Il Presidente: “per l’importante sinergia con Enac, rafforzata dai proficui incontri di questa settimana, e sigillata con un documento che dà concretezza a un comune percorso di crescita.Questo protocollo tecnico definisce una linea di coordinamento strategico tra le nostre Autorità che, attraverso la condivisione di know-how e l’armonizzazione regolatoria, contribuirà allo sviluppo della mobilità aerea del futuro, sempre più sicura, innovativa e sostenibile, in un’imprescindibile prospettiva di cooperazione internazionale”.Ilè stato preceduto da un meeting tra la delegazione Enac e il management ANAC, con l’Acting Director-President Roberto Honorato, il VDG Tiago Pereira, Mariana Altoé e Luiz Ricardo de Souza Nascimento del CdA, oltre a Marcelo de Souza Carneiro Lima, Giovano Palma e Diego José Pereira da Silva.A seguito della sottoscrizione del MoU tecnico, inoltre,hanno partecipato a una riunione in tema di concessioni aeroportuali, a cui ha preso parte, per ANAC, anche Luisa Guimarães Pinto Pinheiro, Coordinatore Concessioni e Progetti Speciali.Ladel Presidente Di Palma presso l’Aeroporto internazionale di Brasilia e la sede di Inframerica, società di gestione dello scalo, dove ha incontrato il CEO Jorge Arruda e il Business Development Manager Andréia Pinheiro.