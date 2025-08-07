Milano 13:01
Francoforte: preme sull'acceleratore Lanxess

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia chimica tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,68%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25,85 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,37, mentre il primo supporto è stimato a 24,33.

