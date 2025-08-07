Francoforte: rally per Kion

(Teleborsa) - Rialzo per Kion
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Kion
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 59,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)