Milano 13:01
41.229 +0,53%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:01
9.097 -0,73%
Francoforte 13:00
24.281 +1,49%

Francoforte: rally per Kion

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per Kion, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,80%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Kion è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 59,85.

