Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,71%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il colosso delle costruzioni è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 203,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 197,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 210,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
