Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief
(Teleborsa) - Scambia in profit la big tedesca delle costruzioni, che lievita del 3,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo del colosso delle costruzioni confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 282,9 Euro con primo supporto visto a 275,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 270,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
