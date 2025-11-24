Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief

(Teleborsa) - Scambia in profit la big tedesca delle costruzioni
, che lievita del 3,70%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del colosso delle costruzioni
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 282,9 Euro con primo supporto visto a 275,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 270,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)