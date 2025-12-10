Francoforte: risultato positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Bene la big tedesca delle costruzioni
, con un rialzo del 2,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il colosso delle costruzioni
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 333,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 324,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 342,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)