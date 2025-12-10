Milano 10:04
Francoforte: risultato positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Bene la big tedesca delle costruzioni, con un rialzo del 2,24%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il colosso delle costruzioni è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 333,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 324,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 342,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
