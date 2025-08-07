GVS, utile in crescita a 26,2 milioni nel primo semestre

GVS

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con un, al netto degli utili e perdite su cambi,rispetto all’esercizio precedenteconsolidati pari adell’1,7%, su base annua a cambi costanti. La divisione Healthcare & Life Sciences, che rappresenta il 67,8% del totale, ha registrato ricavi pari a Euro 146,2 milioni con un incremento del 2,2% % a cambi costanti (+1,0% a cambi correnti). La divisione Safety rappresenta il 18,7% del totale e si è assestata ad Euro 40,3 milioni, con un incremento dell’8,6% a cambi costanti (+7,0% a cambi correnti). La divisione Energy & Mobility, che rappresenta il 13,5% del totale, ha registrato un livello di fatturato in diminuzione dell’8,5% a cambi costanti (-10,3% a cambi correnti).rispetto ai primi sei mesi del 2024 a Euro 54,2 milioni, mentreè pari a 39,5 milioni,rispetto ai 37,7 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.al 30 giugno 2025 è pari a. L’aumento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2024, pari complessivamente ad 48,2 milioni, è dovuta principalmente all’, a fronte della quale il gruppo ha pagato al venditore al closing 40,5 milioni di euro e, pagabile entro febbraio 2028 in diverse tranche annuali. Escludendo l’operazione precedentemente menzionata e gli investimenti straordinari realizzati nel periodo pari ad Euro 5,6 milioni, l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 è in diminuzione di Euro 6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2024.Il Consiglio di Amministrazione di GVS, riunitosi per l'approvazione dei risuotati ha esaminato ednella controllante GVS. La Fusione rappresenta l’epilogo di un progetto aggregativo iniziato nel 2022 con l’acquisizione da parte di GVS del 91,10% delle azioni di Haemotronic ed è finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria, al miglioramento in termini di flessibilità gestionale, al contenimento dei costi fissi complessivi ed all’ottimizzazione della struttura finanziaria.