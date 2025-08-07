GVS, utile in crescita a 26,2 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - GVS
chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto normalizzato
, al netto degli utili e perdite su cambi, in crescita del 16,2%
rispetto all’esercizio precedente a 26,2 milioni di euro.
I ricavi
consolidati pari a 215,6 milioni di euro sono in crescita
dell’1,7%, su base annua a cambi costanti e dello 0,4% a cambi correnti
. La divisione Healthcare & Life Sciences, che rappresenta il 67,8% del totale, ha registrato ricavi pari a Euro 146,2 milioni con un incremento del 2,2% % a cambi costanti (+1,0% a cambi correnti). La divisione Safety rappresenta il 18,7% del totale e si è assestata ad Euro 40,3 milioni, con un incremento dell’8,6% a cambi costanti (+7,0% a cambi correnti). La divisione Energy & Mobility, che rappresenta il 13,5% del totale, ha registrato un livello di fatturato in diminuzione dell’8,5% a cambi costanti (-10,3% a cambi correnti). L’EBITDA normalizzato è in crescita del 4,1%
rispetto ai primi sei mesi del 2024 a Euro 54,2 milioni, mentre l'’EBIT normalizzato
è pari a 39,5 milioni, +4,9%
rispetto ai 37,7 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.L’indebitamento finanziario netto
al 30 giugno 2025 è pari a 268 milioni di Euro
. L’aumento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2024, pari complessivamente ad 48,2 milioni, è dovuta principalmente all’acquisizione delle attività whole blood di Haemonetics
, a fronte della quale il gruppo ha pagato al venditore al closing 40,5 milioni di euro e si è iscritto un debito per earn-out pari ad 8,9 milioni di euro
, pagabile entro febbraio 2028 in diverse tranche annuali. Escludendo l’operazione precedentemente menzionata e gli investimenti straordinari realizzati nel periodo pari ad Euro 5,6 milioni, l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 è in diminuzione di Euro 6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2024.
Il Consiglio di Amministrazione di GVS, riunitosi per l'approvazione dei risuotati ha esaminato ed approvato all’unanimità l’operazione di fusione per incorporazione della controllata Haemotronic
nella controllante GVS. La Fusione rappresenta l’epilogo di un progetto aggregativo iniziato nel 2022 con l’acquisizione da parte di GVS del 91,10% delle azioni di Haemotronic ed è finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria, al miglioramento in termini di flessibilità gestionale, al contenimento dei costi fissi complessivi ed all’ottimizzazione della struttura finanziaria.