Il Sole 24 Ore, Zenit completa procedura acquisto azioni speciali e delisting

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Zenit su massime 18.020.513 azioni speciali de, rappresentative di circa il 31,982% del capitale sociale, l’Offerente rende noto di aver esercitato, in data odierna, il Diritto di Acquisto e, contestualmente, di aver adempiuto all’Obbligo di Acquisto di tutte le azioni residue. In particolare, è stata depositatala somma di 3.090.512,70 euro, pari al controvalore complessivo delle Azioni Residue, presso Intesa Sanpaolo su un conto corrente intestato all’Offerente e vincolato al pagamento del Controvalore Complessivo. Pertanto, in data odierna si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue in favore dell’Offerente.L’Offerente ricorda altresì che, a decorrere dalla data odierna, con provvedimento n. 9056 del 31 luglio 2025, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni Speciali dalla quotazione su Euronext Milan (previa sospensione dalle negoziazioni nelle sedute del 5 agosto 2025 e del 6 agosto 2025).