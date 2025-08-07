Milano 17:29
41.399 +0,95%
Nasdaq 17:30
23.409 +0,40%
Dow Jones 17:30
43.900 -0,66%
Londra 17:30
9.099 -0,72%
Francoforte 17:30
24.191 +1,11%

In evidenza l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul listino di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
In evidenza l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul listino di Eurozona
Giornata brillante per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che avanza a 491,33 punti.
Condividi
```