Juventus sale in Borsa promossa da UBS

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Juventus
con un guadagno dell'1,03%, allineandosi alla performance positiva dell'intero listino milanese.
A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di UBS
che hanno rivisto al rialzo il giudizio a "neutral" da "sell" e ritoccato all'insù il target price a 3,05 euro dai 2,90 indicati in precedenza.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share
, su base settimanale, si nota che la società operante nel settore del calcio professionistico
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,77%, rispetto a -0,63% dell'indice azionario italiano
).
Lo scenario di medio periodo di Juventus
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,974 Euro. Supporto a 2,886. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,062.