Milano 10:34
41.257 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:34
9.143 -0,23%
Francoforte 10:34
24.171 +1,03%

Londra: acquisti a mani basse su InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: acquisti a mani basse su InterContinental Hotels Group
Seduta decisamente positiva per il gruppo che gestisce alberghi, che tratta in rialzo del 6,01%.
Condividi
```