Milano 13:02
41.235 +0,55%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:02
9.098 -0,72%
Francoforte 13:00
24.281 +1,49%

Londra: brusca correzione per BAE Systems

Londra: brusca correzione per BAE Systems
Ribasso scomposto per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che esibisce una perdita secca del 4,41% sui valori precedenti.
