Londra: i venditori si accaniscono su BAE Systems

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,41%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di BAE Systems
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro di medio periodo di BAE Systems
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,24 sterline. Primo supporto individuato a 17,49. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)