Milano
10:34
41.257
+0,60%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
10:34
9.143
-0,23%
Francoforte
10:34
24.171
+1,03%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 10.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: perdite consistenti per WPP
Londra: perdite consistenti per WPP
Migliori e peggiori
,
In breve
07 agosto 2025 - 09.50
Scende sul mercato la
holding che fornisce servizi di comunicazione
, che soffre con un calo del 4,45%.
Condividi
Leggi anche
Londra: calo per WPP
Londra: scambi al rialzo per WPP
Londra: sell-off per WPP
Londra: balza in avanti WPP
Titoli e Indici
WPP
-3,68%
Altre notizie
Londra: performance negativa per WPP
Londra: risultato positivo per WPP
Londra: brusca correzione per WPP
Londra: WPP in forte discesa
Londra: scambi in positivo per WPP
WPP, Cindy Rose (da Microsoft) nominata CEO dopo il tonfo in Borsa