Milano 10:34
41.257 +0,60%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:34
9.143 -0,23%
Francoforte 10:34
24.171 +1,03%

Londra: perdite consistenti per WPP

Scende sul mercato la holding che fornisce servizi di comunicazione, che soffre con un calo del 4,45%.
