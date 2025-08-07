Milano 10:35
Londra: WPP in forte discesa

(Teleborsa) - A picco la holding che fornisce servizi di comunicazione, che presenta un pessimo -4,45%.

Lo scenario su base settimanale di WPP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per WPP, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,779 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,938. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,717.

