MAIRE, NEXTCHEM si aggiudica contratto per produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio negli USA

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che, attraverso la controllata KT Tech ha ricevuto una Letter of Award da un’importante azienda internazionale nel settore energetico per l’applicazione della tecnologia proprietaria NX eBlue basata sullo Steam Methane Reforming elettrificato (eSMR).Il contratto, spiega una nota, prevede la fornitura della licenza, del pacchetto di progettazione di processo (PDP) e dei servizi di ingegneria per laLa, parte del portafoglio tecnologico di NEXTCHEM per la produzione di syngas e idrogeno, si caratterizza per l’innovativo eSMR, unitamente a uno schema di processo dedicato, che consente la produzione di idrogeno a bassa impronta carbonica. Questa tecnologia riduce in modo significativo la produzione di CO2 e prevede l’integrazione del processo di cattura della CO2 per minimizzare ulteriormente le emissioni, offrendo flessibilità operativa e possibilità di scalabilità. La CO2 catturata verrà valorizzata come prodotto.Questo contratto rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di NEXTCHEM per accelerare la diffusione di tecnologie elettrificate per la produzione di idrogeno, unendo energia rinnovabile, cattura della CO2 e reforming avanzato in un’unica soluzione tecnologica integrata., ha commentato: “Siamo, che posiziona NEXTCHEM all’avanguardia nell’elettrificazione del processo di produzione di idrogeno, e che concretizza la prima applicazione industriale della nostra innovativa tecnologia NX eBlueTM. Questoe ci permette di rafforzare la nostra presenza in un mercato strategico come quello statunitense”.