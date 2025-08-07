Parigi: scambi al rialzo per Kering

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso del lusso
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 217,5 Euro. Primo supporto visto a 209,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 205,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)