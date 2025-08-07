Milano 13:06
41.259 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:06
9.100 -0,70%
Francoforte 13:06
24.325 +1,68%

Parigi: scambi in positivo per Alstom

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Alstom
Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese, che tratta in utile del 3,69% sui valori precedenti.
Condividi
```