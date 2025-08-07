Milano 13:06
41.259 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:06
9.100 -0,70%
Francoforte 13:06
24.325 +1,68%

Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis

Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una variazione percentuale del 3,03%.
