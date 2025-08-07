Piazza Affari: movimento negativo per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

Leonardo

contractor italiano nel settore Difesa

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,32 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,88. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)