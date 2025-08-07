Piazza Affari: movimento negativo per Leonardo

(Teleborsa) - Composto ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leonardo
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del contractor italiano nel settore Difesa
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,32 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,88. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)