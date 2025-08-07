Milano 13:07
41.260 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:07
9.093 -0,77%
Francoforte 13:07
24.318 +1,65%

Piazza Affari: performance negativa per GVS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, con una flessione del 2,01%.

La tendenza ad una settimana di GVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,817 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,957. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 5,097.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
