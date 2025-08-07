Milano 10:37
41.223 +0,52%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:37
9.139 -0,28%
Francoforte 10:37
24.157 +0,97%

Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian

Apprezzabile rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.
