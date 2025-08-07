Milano
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 10.54
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto utility in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 agosto 2025 - 10.00
Si muove al ribasso il
settore utility italiano
, che perde lo 0,48%, scambiando a 43.536,43 punti.
Titoli e Indici
