Rigenerazione urbana, Anci e Confcommercio: dimensione economica e sociale è imprescindibile

(Teleborsa) -che è quella che dà vita alle città”:, in una lettera congiunta indirizzata ai Ministri Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Matteo Piantedosi (Interno), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti).anche alla luce del Protocollo d'intesa sottoscritto tra le due Organizzazioni, ANCI e Confcommercio avanzano una proposta congiunta in vista della definizione del decreto interministeriale sul nuovo “Fondo nazionale per la rigenerazione urbana”.le risorse del fondo dovrebbero essere attribuite direttamente ai Comuni e alle Città Metropolitane e i criteri di ripartizione dovrebbero premiare i progetti che integrano gli obiettivi infrastrutturali con azioni concrete di rilancio del tessuto economico urbano. Il fenomeno della desertificazione commerciale ha, infatti, assunto dimensioni allarmanti: da un’analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio emerge che, tra il 2012 e il 2024, in Italia si sono persi circa 118mila negozi al dettaglio., inoltre, che "il ruolo delle attività economiche di prossimità per il rilancio delle città trovi adeguato riconoscimento anche nell’ambito del disegno di legge sulla rigenerazione urbana, in discussione al Parlamento, e ribadiscono la necessità di prevedere un’Agenda Urbana Nazionale che rappresenti la cornice di riferimento per le politiche sul futuro delle città e del terziario di mercato".