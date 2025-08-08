Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:42
23.518 +0,55%
Dow Jones 17:42
44.045 +0,17%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Fisco, Ag.Entrate: pronte istruzioni per riordino redditi agrari

Economia
Fisco, Ag.Entrate: pronte istruzioni per riordino redditi agrari
(Teleborsa) - Ampliamento delle attività produttive di reddito agrario e vantaggi fiscali per le attività agricole che adottano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici: sono alcune delle novità di una circolare con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni.

I benefici fiscali per attività agricole tecnologiche e green, spiega l'Agenzia, riguardano quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

I redditi prodotti da tali attività, prima esclusi, ora saranno trattati come redditi agrari.
Condividi
```