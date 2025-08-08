Fisco, Ag.Entrate: pronte istruzioni per riordino redditi agrari

(Teleborsa) - Ampliamento delle attività produttive di reddito agrario e vantaggi fiscali per le attività agricole che adottano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici: sono alcune delle novità di una circolare con cui l'Agenzia delle Entrate
fornisce le istruzioni operative agli uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni.I benefici fiscali
per attività agricole tecnologiche e green, spiega l'Agenzia, riguardano quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
I redditi prodotti da tali attività, prima esclusi, ora saranno trattati come redditi agrari.