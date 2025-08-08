Siccità, Salvini: via al piano da 960 milioni per opere idriche in tutta Italia

(Teleborsa) - Il, ha presieduto oggi in videoconferenza la riunione della Cabina di regia per la. Il Ministro ha voluto riunire i Commissari e le strutture competenti nel pieno della stagione estiva per fare il punto sull’andamento della situazione e sugli interventi in corso, ringraziando tutte le amministrazioni e i tecnici per l’impegno e la determinazione dimostrati anche in questo periodo, senza alcuna interruzione delle attività.Dal monitoraggio emerge che, pur permanendo alcune criticità locali – in particolare in alcune regioni del Sud e nelle isole – il quadro complessivo segna un. Un segnale positivo, considerato che molti investimenti legati al PNRR sono tuttora in corso e che nei prossimi anni si raccoglieranno i risultati della vasta azione messa in campo dal MIT, la cui piena attuazione richiede tempi tecnici di realizzazione.I Commissari incaricati hanno aggiornato il Ministro e la Cabina di regia sullo stato di avanzamento delle rispettive attività. È stata confermata lai, con l’avvio al Trasimeno dei lavori previsti dal Piano operativo di manutenzione straordinaria delle darsene, delle rotte di navigazione, dei pontili e della rete idraulica di scolo, finalizzati ad aumentare il livello dell’acqua nel rispetto dell’ecosistema lacustre.Inritenuta fondamentale per incrementare la disponibilità di risorsa idrica sull’isola e ridurre la dipendenza dalle condizioni meteorologiche variabili.Inche, una volta completato, consentirà un incremento della disponibilità di acqua stimato in circa 600 milioni di metri cubi. Circacon i cantieri già attivi – e di, che sarà la prima nell’isola realizzata con la tecnologia del calcestruzzo rullato, alta 80 metri e con una capacità di 36 milioni di metri cubi destinati sia all’irrigazione di 3.600 ettari sia all’uso potabile estivo per la costa sud-occidentale. Attualmente sono attivi anche i cantieri della diga di Monte Lerno (Pattada, Sassari) e di Maccheronis (Torpè, Nuoro).Per quanto riguarda l’invaso di Campolattaro, in provincia di Benevento, è stato riferito che i, con il 75% dei lavori già consegnato e avviato. Lo scavo meccanizzato partirà a settembre, con conclusione prevista a dicembre 2026 per il primo lotto e completamento dell’opera entro la fine del 2027.Nel corso della riunione è stato acquisito il parere sul decreto di approvazione del primo stralcio PNIISSI che finanzia opere per circa 960 milioni di euro. In questo programma un’attenzione particolare è stata posta proprio alle aree in cui si hanno ancora situazioni da attenzionare, come la Sicilia.In chiusura, il, sottolineando l’importanza del monitoraggio costante e dell’attuazione rapida degli interventi per garantire la tutela della risorsa, la riduzione delle perdite e la protezione delle infrastrutture e dei territori. Ha evidenziato inoltre che, grazie alla rapidità delle procedure e alla determinazione nel portare avanti opere strategiche.