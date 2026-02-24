Ambienta: No Dig Alliance si espande in Finlandia con l’acquisizione di SPP

(Teleborsa) - No Dig Alliance, platform company di, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha acquisito Suomen Putkisto Palvelu (SPP), società finlandese specializzata nella riqualificazione di condotte sotterranee e nella manutenzione dei punti di accesso alla rete. Da un punto di vista strategico, l’acquisizione consente a NDA di consolidare la propria presenza in Finlandia e di rafforzare l’offerta nei servizi di manutenzione e riabilitazione.Fondata nel 1988 e con sede a Helsinki, SPP è riconosciuta per la rilevante esperienza nella riqualificazione di reti idriche sotterranee, nella manutenzione dei punti di accesso e nella fornitura di soluzioni avanzate di relining per bacini dedicati ad acque meteoriche e reflue. Avvalendosi di un team composto da 30 esperti tecnici, la società serve un’ampia varietà di enti pubblici, multi-utility e clienti privati in tutta la Finlandia, svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire prestazioni, affidabilità e resilienza delle infrastrutture idriche del paese.Acquisita da Ambienta nel corso del 2025, No Dig Alliance è una piattaforma con base nei Paesi Nordici attiva nella riqualificazione, installazione e manutenzione di condotte idriche e fognarie attraverso tecnologie trenchless (senza scavo). Attraverso una disciplinata strategia di buy-and-build, il Gruppo agisce da consolidatore del frammentato mercato di riferimento, ampliando costantemente il proprio know-how tecnologico per offrire soluzioni in grado di generare un impatto ambientale positivo e misurabile. In particolare, le tecnologie trenchless consentono di ottenere significativi benefici in termini di riduzione dei tempi di intervento, ottimizzazione dei costi, minori emissioni di CO2 e limitata occupazione di suolo pubblico. L’acquisizione di SPP rafforza ulteriormente la posizione di leadership di NDA,apportando capacità tecniche complementari che ne potenziano l’efficacia nel sostituire gli scavi tradizionali con soluzioni maggiormente sostenibili ed efficienti., ha commentato: “L’acquisizione di SPP rappresenta una. La solida esperienza e la consolidata presenza nel mercato finlandese rafforzano ulteriormente le competenze tecnologiche della piattaforma nella riqualificazione dei punti di accesso alla rete e nei servizi correlati. L’operazione è pienamente coerente con la strategia di crescita del Gruppo arricchendo il portafoglio di soluzioni infrastrutturali efficienti dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse. Siamo lieti di accogliere l’esperienza e la preparazione tecnica del team di SPP all’interno della piattaforma"., ha aggiunto: "La comprovata esperienza di SPP nella riqualificazione di condotte sotterranee e punti di accesso espande la nostra offerta e consolida i rapporti con i clienti in tutta la Finlandia. Questa integrazionenel mercato finlandese e nell’intera regione nordica"., ha aggiunto: "Entrare a far parte di NDA rappresenta un passaggio entusiasmante per il nostro team. La visione e le competenze tecniche del Gruppo si integrano perfettamente con la nostra esperienza, consentendoci didalle elevate prestazioni e dal ridotto impatto ambientale".