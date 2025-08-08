Superbonus, ENEA: investimenti superbonus raggiungono 121,5 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%
, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 30 giugno 2025 era complessivamente pari a 500.295
(erano 500.061 a fine maggio). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.
Gli investimenti ammessi a detrazione
a livello nazionale erano pari a circa 121,5 miliardi di euro
. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi
ammontano a poco più di 116,9 miliardi di euro
.
Complessivamente, al 30 giugno, si sono registrate 137.799 asseverazioni relative a condomini
, per un investimento di 83,1 miliardi, pari al 67,7% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.097 asseverazioni relative a edifici unifamiliari
per un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 23% dell'investimento complessivo, e 117.394 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti
(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,3% del totale).