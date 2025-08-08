Milano 14:11
41.725 +0,80%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:11
9.095 -0,06%
Francoforte 14:11
24.210 +0,07%

Superbonus, ENEA: investimenti superbonus raggiungono 121,5 miliardi

Economia
Superbonus, ENEA: investimenti superbonus raggiungono 121,5 miliardi
(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 30 giugno 2025 era complessivamente pari a 500.295 (erano 500.061 a fine maggio). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.

Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 121,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 116,9 miliardi di euro.

Complessivamente, al 30 giugno, si sono registrate 137.799 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 83,1 miliardi, pari al 67,7% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.097 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 23% dell'investimento complessivo, e 117.394 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,3% del totale).
Condividi
```