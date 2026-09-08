Francia, aumenta il deficit delle partite correnti a luglio

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti francese mostra a luglio un deficit di 4,7 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,6 miliardi di euro di giugno. Lo rivela la Banque de France.



L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a luglio con un saldo negativo di 6,7 miliardi, in peggioramento rispetto ai -5,8 miliardi del mese precedente e contro i -6 miliardi attesi dagli analisti.



Sale l'export che si attesta a 54,7 miliardi (da 54,5 miliardi), mentre le importazioni sono cresciute a 61,3 miliardi (da 60,2 miliardi).



(Foto: gopixa | 123RF)

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