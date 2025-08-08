Milano 8-ago
0 0,00%
Nasdaq 8-ago
23.611 +0,95%
Dow Jones 8-ago
44.176 +0,47%
Londra 8-ago
9.096 -0,06%
Francoforte 8-ago
24.163 -0,12%

Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Francia, Tasso disoccupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +7,5%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
