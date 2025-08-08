Milano
Domenica 10 Agosto 2025, ore 10.42
Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 agosto 2025 - 08.30
Francia,
Tasso disoccupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +7,5%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
Argomenti trattati
Francia
