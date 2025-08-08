Unicredit lancia un nuovo Certificate per proteggersi dall'effetto dazi

UniCredit

(Teleborsa) -apre il collocamento di un, denominato in euro, cona scadenza, legato a uncon bassa esposizione ai dazi. L'indice in questione è il "MSCI World ex USA with Minimum Economic Exposure to USA Top 50 Select 3.5% Decrement Index".Il prodotto, anche in caso di un eventuale ribasso dell’indice fino al 30%.nell’indice sono selezionati fra quelli individuati dalla metodologia proprietaria MSCI, che analizza i ricavi societari, e filtrati in termini di capitalizzazione e di liquidità. Leche compongono l’indice hanno sede in(a esclusione degli Stati Uniti) e presentano una minor esposizione commerciale ai dazi.Il certificato permette quindi ai clienti di UniCredit diinvestendo in aziende che – anche per la natura del loro business - sono meno impattate dagli effetti dei dazi."Dopo un decennio di sovraperformance del mercato azionario americano, ci troviamo di fronte a indici globali sovraesposti ad aziende e settori che rischiano di essere fortemente penalizzati dai dazi", spiega, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit., Global Head of Index Client Solutions di MSCI ha spiegato che "in un mondo in cui i rischi transfrontalieri possono rapidamente ridefinire la performance finanziaria, questo indice offre un approccio differenziato all’investimento globale. Insieme a UniCredit, MSCI ha creato un indice innovativo e basato su regole, che unisce l’ampia copertura azionaria globale di MSCI al suo dataset proprietario sull’Esposizione Economica — che misura i ricavi delle aziende in base ai mercati di destinazione finali — per aiutare gli investitori a ridurre l’esposizione ai ricavi provenienti dagli Stati Uniti senza rinunciare alla qualità o alla diversificazione internazionale".Il prodotto è disponibile inizialmente per i clienti di UniCredit in Italia dal 13 agosto al 26 settembre, con una soglia minima di investimento pari a 1.000 euro.