Unicredit lancia un nuovo Certificate per proteggersi dall'effetto dazi

(Teleborsa) - UniCredit
apre il collocamento di un certificato a 6 anni
, denominato in euro, con protezione del capitale al 100%
a scadenza, legato a un indice MSCI che seleziona società non US
con bassa esposizione ai dazi. L'indice in questione è il "MSCI World ex USA with Minimum Economic Exposure to USA Top 50 Select 3.5% Decrement Index".
Il prodotto paga annualmente una cedola proporzionale alla performance del sottostante
, anche in caso di un eventuale ribasso dell’indice fino al 30%.
I titoli inseriti
nell’indice sono selezionati fra quelli individuati dalla metodologia proprietaria MSCI, che analizza i ricavi societari in base al mercato di destinazione delle esportazioni
, e filtrati in termini di capitalizzazione e di liquidità. Le 50 società
che compongono l’indice hanno sede in paesi sviluppati
(a esclusione degli Stati Uniti) e presentano una minor esposizione commerciale ai dazi.
Il certificato permette quindi ai clienti di UniCredit di assumere un’esposizione ai mercati internazionali ex- USA
investendo in aziende che – anche per la natura del loro business - sono meno impattate dagli effetti dei dazi.
"Dopo un decennio di sovraperformance del mercato azionario americano, ci troviamo di fronte a indici globali sovraesposti ad aziende e settori che rischiano di essere fortemente penalizzati dai dazi", spiega Chicco Di Stasi
, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit. Stéphane Mattatia
, Global Head of Index Client Solutions di MSCI ha spiegato che "in un mondo in cui i rischi transfrontalieri possono rapidamente ridefinire la performance finanziaria, questo indice offre un approccio differenziato all’investimento globale. Insieme a UniCredit, MSCI ha creato un indice innovativo e basato su regole, che unisce l’ampia copertura azionaria globale di MSCI al suo dataset proprietario sull’Esposizione Economica — che misura i ricavi delle aziende in base ai mercati di destinazione finali — per aiutare gli investitori a ridurre l’esposizione ai ricavi provenienti dagli Stati Uniti senza rinunciare alla qualità o alla diversificazione internazionale".
Il prodotto è disponibile inizialmente per i clienti di UniCredit in Italia dal 13 agosto al 26 settembre, con una soglia minima di investimento pari a 1.000 euro.