Certificati, da BNP Paribas 12 nuovi "Premi Fissi Step-Down Cash Collect"

(Teleborsa) - BNP Paribas amplia la propria offerta di soluzioni di investimento con una nuova emissione di 12 Premi Fissi Step-Down Cash Collect Certificate su panieri di azioni. I nuovi Certificate - spiega la nota - sono pensati per investitori che ricercano flussi cedolari periodici e visibilità sui rendimenti, offrendo al contempo la possibilità di diversificare il portafoglio attraverso esposizioni a diversi settori del mercato azionario globale.



I Certificate prevedono 12 premi fissi mensili compresi tra lo 0,85% (10,20% su base annua) e l’1,65% (19,80% su base annua) dell’Importo Nozionale, corrisposti indipendentemente dall’andamento dei sottostanti durante il primo anno di vita del prodotto.



Dopo il primo anno di vita dei prodotti, i certificati possono riconoscere premi mensili potenziali con Effetto Memoria, anche in caso di andamento negativo dei sottostanti, purché tutti i titoli del paniere siano pari o superiori al Livello Barriera.



I nuovi 12 Premi Fissi Step-Down Cash Collect hanno durata triennale con scadenza fissata al 22 maggio 2029, sono negoziati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana e prevedono una Barriera a scadenza fino al 45% del valore iniziale dei sottostanti.



A partire da maggio 2027, i Certificate introducono l’Effetto Step-Down, meccanismo che aumenta progressivamente la probabilità di rimborso anticipato. In corrispondenza di ogni data di valutazione mensile, infatti, i Certificate possono scadere anticipatamente qualora tutti i sottostanti siano pari o superiori al rispettivo Livello Step-Down. In tal caso, l’investitore riceve l’Importo Nozionale insieme al premio mensile dovuto e agli eventuali premi grazie all’Effetto Memoria. Il Livello Step-Down decresce ogni mese dell’1%, passando dal 95% fino al 72% del valore iniziale dei sottostanti.



A scadenza, salvo il caso di rimborso anticipato, sono previsti due possibili scenari: se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa integralmente l’Importo Nozionale e riconosce il premio mensile previsto; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale.

I Certificate con sottostanti denominati in valuta diversa dall’euro sono inoltre dotati di Opzione Quanto, che neutralizza il rischio di cambio tra l’euro e la valuta di denominazione dei titoli azionari sottostanti.







Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato: "Con questa nuova emissione di 12 Premi Fissi Step-Down Cash Collect rafforziamo la nostra gamma di soluzioni pensate per gli investitori che ricercano flussi cedolari periodici e una maggiore visibilità sui rendimenti. In una fase di mercato in cui molti investitori guardano all’azionario con un approccio selettivo, questi Certificate consentono di prendere esposizione a panieri di titoli senza puntare necessariamente su forti rialzi dei sottostanti, ma beneficiando di premi fissi mensili nel primo anno e di barriere a scadenza profonde. L’Effetto Step-Down introduce inoltre un elemento di flessibilità, rendendo progressivamente più accessibile il rimborso anticipato nel caso in cui i sottostanti rispettino le condizioni previste. Si tratta quindi di strumenti pensati per navigare anche contesti di mercato laterali o moderatamente ribassisti, combinando potenziali flussi periodici, diversificazione e protezione condizionata del capitale a scadenza".





Condividi

```