Unipol sotto pressione in Borsa in scia taglio guidance Munich Re

(Teleborsa) - Resta sotto pressione Unipol, che mostra un decremento del 3,14%, attestandosi come il peggior titolo del paniere del FTSE MIB per la seduta odierna. A penalizzare il titolo concorre il pessimo andamento del settore riassicurativo europeo, di rifesso al warning della tedesca Munich Re.

Il sentiment negativo che permea il settore mette in ombra i solidi risultati annunciati dal Gruppo assicurativo italiano che, complici anche i risultati di BPER e Banca Popolare di Sondrio, ha portato a casa un utile di 743 milioni di euro nel primo semestre (+17,6%).

Lo scenario su base settimanale del Gruppo finanziario a assicurativo italiano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Tecnicamente, Unipol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,56.
