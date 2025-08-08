Unipol sotto pressione in Borsa in scia taglio guidance Munich Re

(Teleborsa) - Resta sotto pressione Unipol
, che mostra un decremento del 3,14%, attestandosi come il peggior titolo del paniere del FTSE MIB per la seduta odierna. A penalizzare il titolo concorre il pessimo andamento del settore riassicurativo europeo, di rifesso al warning della tedesca Munich Re
.
Il sentiment negativo che permea il settore mette in ombra i solidi risultati annunciati dal Gruppo assicurativo
italiano che, complici anche i risultati di BPER
e Banca Popolare di Sondrio
, ha portato a casa un utile di 743 milioni di euro nel primo semestre (+17,6%).
Lo scenario su base settimanale del Gruppo finanziario a assicurativo italiano
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Unipol
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,56.