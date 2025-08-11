Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato +0,09%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8637, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8709. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8611.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)