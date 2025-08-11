Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto
Rialzo marcato per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in utile dello 0,78% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.419,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.329,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.509,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)