Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:53
23.601 -0,04%
Dow Jones 19:53
44.006 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Rialzo marcato per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in utile dello 0,78% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.419,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.329,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.509,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
