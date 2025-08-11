Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,01%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 147,843, mentre i supporti sono stimati a 147,239. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 148,447.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)