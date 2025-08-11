Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:57
23.597 -0,06%
Dow Jones 19:57
44.007 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,18%)

Il DAX dà il via alle contrattazioni a 24.206,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,18%)
Appiattita la performance dell'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un +0,18%, a quota 24.206,26 in apertura.
Condividi
```