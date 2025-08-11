Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:04
23.581 -0,13%
Dow Jones 20:04
44.003 -0,39%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Francoforte: si concentrano le vendite su Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Hellofresh
(Teleborsa) - Retrocede Hellofresh, con un ribasso del 3,01%.

L'andamento di Hellofresh nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Hellofresh è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```