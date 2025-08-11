Francoforte: si concentrano le vendite su Hellofresh

(Teleborsa) - Retrocede Hellofresh
, con un ribasso del 3,01%.
L'andamento di Hellofresh
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Hellofresh
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)