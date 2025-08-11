Mare Group al 98% di La SIA dopo sell-out. Delisting vicino

Mare Group

La SIA

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio () totalitaria promossa dasu, è stato reso noto che l'offerente verrà a detenere complessive 5.560.000 azioni, pari alsociale della target.Secondo quanto comunicato da Intermonte SIM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, allachiusura della, risultano presentate richieste di vendita relative a 359.000 azioni residue, pari al 77,12% delleazioni residue oggetto della procedura e al 6,34% del capitale sociale.La percentuale raggiunta consentirà all'offerente di procedere aldi La SIA.