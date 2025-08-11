Milano 8-ago
Finanza
Mare Group al 98% di La SIA dopo sell-out. Delisting vicino
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) totalitaria promossa da Mare Group su La SIA, è stato reso noto che l'offerente verrà a detenere complessive 5.560.000 azioni, pari al 98,12% del capitale sociale della target.

Secondo quanto comunicato da Intermonte SIM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla
chiusura della procedura di sell-out, risultano presentate richieste di vendita relative a 359.000 azioni residue, pari al 77,12% delle
azioni residue oggetto della procedura e al 6,34% del capitale sociale.

La percentuale raggiunta consentirà all'offerente di procedere al delisting di La SIA.
