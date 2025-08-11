Mimit: pubblicato il decreto attuativo per sostenere fiere e mercati rionali

(Teleborsa) - Il ministero delle imprese e del Made in Italy
ha pubblicato il decreto attuativo che introduce importanti misure di sostegno rivolte al settore fieristico nazionale e ai mercati rionali
. "Il provvedimento, frutto di un lavoro coordinato con il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero degli affari esteri, il ministero dell'agricoltura e il ministero del turismo, – fa sapere il Mimit
in una nota – dà concreta attuazione alle previsioni della 'Legge quadro per il Made in Italy' approvata a fine 2023".
Nel dettaglio, il decreto definisce strumenti agevolativi che finanziano le piccole e medie imprese (PMI)
per partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, coprendo una parte dei costi che spesso rappresentano un ostacolo economico significativo. Lo stanziamento complessivo per l'intervento è di 7,88 milioni.
Inoltre, con risorse pari a 1,97 milioni,
il provvedimento sostiene gli organizzatori di fiere attraverso contributi per progetti di coordinamento e innovazione nell'organizzazione di eventi fieristici, sia in presenza che in modalità virtuale o ibrida, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del sistema fieristico italiano sui mercati esteri.
Parallelamente, vengono stanziate risorse per 10 milioni di euro per i mercati rionali,
riconosciuti non solo come spazi di scambio economico, ma anche come luoghi di aggregazione e identità culturale per le comunità. Le risorse saranno distribuite alle Regioni per finanziare progetti di ammodernamento, riqualificazione e sostenibilità ambientale dei mercati presenti sul territorio.
Con queste misure, "il MIMIT – conclude la nota – intende sostenere concretamente due pilastri fondamentali per la promozione del Made in Italy e per la vitalità economica e sociale delle città italiane, offrendo nuovi strumenti di crescita a imprese, organizzatori e territori".