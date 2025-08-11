Milano 17:35
Mimit: pubblicato il decreto attuativo per sostenere fiere e mercati rionali

Nuove opportunità per PMI e territori

Economia, PMI
(Teleborsa) - Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto attuativo che introduce importanti misure di sostegno rivolte al settore fieristico nazionale e ai mercati rionali. "Il provvedimento, frutto di un lavoro coordinato con il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero degli affari esteri, il ministero dell'agricoltura e il ministero del turismo, – fa sapere il Mimit in una nota – dà concreta attuazione alle previsioni della 'Legge quadro per il Made in Italy' approvata a fine 2023".

Nel dettaglio, il decreto definisce strumenti agevolativi che finanziano le piccole e medie imprese (PMI) per partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, coprendo una parte dei costi che spesso rappresentano un ostacolo economico significativo. Lo stanziamento complessivo per l'intervento è di 7,88 milioni.

Inoltre, con risorse pari a 1,97 milioni, il provvedimento sostiene gli organizzatori di fiere attraverso contributi per progetti di coordinamento e innovazione nell'organizzazione di eventi fieristici, sia in presenza che in modalità virtuale o ibrida, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del sistema fieristico italiano sui mercati esteri.

Parallelamente, vengono stanziate risorse per 10 milioni di euro per i mercati rionali, riconosciuti non solo come spazi di scambio economico, ma anche come luoghi di aggregazione e identità culturale per le comunità. Le risorse saranno distribuite alle Regioni per finanziare progetti di ammodernamento, riqualificazione e sostenibilità ambientale dei mercati presenti sul territorio.

Con queste misure, "il MIMIT – conclude la nota – intende sostenere concretamente due pilastri fondamentali per la promozione del Made in Italy e per la vitalità economica e sociale delle città italiane, offrendo nuovi strumenti di crescita a imprese, organizzatori e territori".





