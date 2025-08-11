New York: andamento sostenuto per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, con una variazione percentuale del 3,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Akamai Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il fornitore americano di software e servizi per siti Web
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 71,51 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 73,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 70,16.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)