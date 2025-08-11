Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del provider americano di piattaforme internet per l'e-business, con una variazione percentuale del 3,32%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Akamai Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il fornitore americano di software e servizi per siti Web, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 71,51 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 73,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 70,16.

