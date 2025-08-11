Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:09
23.581 -0,13%
Dow Jones 20:09
43.986 -0,43%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: brillante l'andamento di Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
Avanza il produttore di microchip, che guadagna bene, con una variazione del 3,79%.
