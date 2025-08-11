Milano 17:35
New York: in calo Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, che mostra un decremento del 2,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Caterpillar rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Caterpillar confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 414,9 USD con primo supporto visto a 404,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 400,6.

