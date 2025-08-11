Paramount si aggiudica diritti UFC negli USA in accordo da 7,7 miliardi di dollari

Paramount

(Teleborsa) -, società di Skydance Corporation, e TKO Group Holdings, società di intrattenimento e sport di alto livello, hanno annunciato un, in base al quale Paramount diventerà la casa esclusiva di tutti gli eventi UFC negli Stati Uniti., Paramount distribuirà in esclusiva l'intero programma UFC, composto da 13 eventi numerati e 30 Fight Night, tramite la sua piattaforma di streaming diretta al consumatore, Paramount+, con eventi numerati selezionati che saranno trasmessi in simultanea su CBS, la principale rete televisiva di Paramount.Nell'ambito dell'accordo, UFC e Paramountdi UFC, rendendo questi eventi premium disponibili senza costi aggiuntivi all'ampia base di abbonati statunitensi di Paramount+. Questo cambiamento nella strategia di distribuzione garantirà unaper gli appassionati di sport e rappresenterà un importante catalizzatore per stimolare il coinvolgimento e un'ulteriore crescita degli abbonati per Paramount+. Paramount intende esplorare i diritti UFC al di fuori degli Stati Uniti non appena saranno disponibili in futuro.Il contratto, della durata di sette anni, a partire dal 2026, ha un. Il piano di pagamento del contratto è maggiormente orientato verso la parte finale dell'accordo.