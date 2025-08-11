Paramount si aggiudica diritti UFC negli USA in accordo da 7,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Paramount
, società di Skydance Corporation, e TKO Group Holdings, società di intrattenimento e sport di alto livello, hanno annunciato un accordo sui diritti media della durata di sette anni
, in base al quale Paramount diventerà la casa esclusiva di tutti gli eventi UFC negli Stati Uniti.A partire dal 2026
, Paramount distribuirà in esclusiva l'intero programma UFC, composto da 13 eventi numerati e 30 Fight Night, tramite la sua piattaforma di streaming diretta al consumatore, Paramount+, con eventi numerati selezionati che saranno trasmessi in simultanea su CBS, la principale rete televisiva di Paramount.
Nell'ambito dell'accordo, UFC e Paramount abbandoneranno l'attuale modello Pay-Per-View
di UFC, rendendo questi eventi premium disponibili senza costi aggiuntivi all'ampia base di abbonati statunitensi di Paramount+. Questo cambiamento nella strategia di distribuzione garantirà una maggiore accessibilità e visibilità
per gli appassionati di sport e rappresenterà un importante catalizzatore per stimolare il coinvolgimento e un'ulteriore crescita degli abbonati per Paramount+. Paramount intende esplorare i diritti UFC al di fuori degli Stati Uniti non appena saranno disponibili in futuro.
Il contratto, della durata di sette anni, a partire dal 2026, ha un valore medio annuo di 1,1 miliardi di dollari
. Il piano di pagamento del contratto è maggiormente orientato verso la parte finale dell'accordo.(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)