Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:17
23.591 -0,08%
Dow Jones 20:17
43.998 -0,40%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Telecom Italia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica, in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda telefonica rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Telecom Italia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,449 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4386. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4594.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
